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12:10 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове построят межвузовский кампус рядом с Театральным мостом

Пока объект в стадии предпроектных работ.

Как сообщает NGS42.RU, в Кемерове рядом с Театральным мостом власти планируют построить межвузовский кампус высочайшего уровня. Сейчас объект находится в стадии предпроектных работ.

«В рамках межвузовского кампуса Кузбасса мы уже проектируем “Школу 21” со Сбербанком, здесь будут прекрасный фонтан, прекрасный парк. На самой стрелке, где сходятся Искитимка с Томью, будет музей палеонтологии и истории Кузбасса, начиная от динозавров по сегодняшний момент. Появляется прекрасный центр притяжения для наших студентов», — цитируют журналисты слова Цивилева.

Он пояснил также, что к концу следующего года или к началу 2025 завершат подготовку проекта, после чего приступят к поиску источника финансирования и непосредственно строительству.

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