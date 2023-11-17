12:10 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове построят межвузовский кампус рядом с Театральным мостом
Пока объект в стадии предпроектных работ.
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Как сообщает NGS42.RU, в Кемерове рядом с Театральным мостом власти планируют построить межвузовский кампус высочайшего уровня. Сейчас объект находится в стадии предпроектных работ.
«В рамках межвузовского кампуса Кузбасса мы уже проектируем “Школу 21” со Сбербанком, здесь будут прекрасный фонтан, прекрасный парк. На самой стрелке, где сходятся Искитимка с Томью, будет музей палеонтологии и истории Кузбасса, начиная от динозавров по сегодняшний момент. Появляется прекрасный центр притяжения для наших студентов», — цитируют журналисты слова Цивилева.
Он пояснил также, что к концу следующего года или к началу 2025 завершат подготовку проекта, после чего приступят к поиску источника финансирования и непосредственно строительству.