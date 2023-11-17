12:14 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
Хоккейные матчи, экозабег и выставка Марата Садыкова. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
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Суббота, 18 ноября
Выставка «Отражение»
Посетителей ждет выставка работ народного художника и академика искусств Узбекистана Марата Садыкова и его приемников. Картины художника представлены в Третьяковской галерее, музее народов Востока в Москве и частных коллекциях.
Время: 10.00
Место: Hilton Tashkent City
Вход свободный.
Матчи хоккейного клуба «Хумо»
Болельщиков ташкентского хоккейного клуба ждут матчи любимой команды с казахстанскими «Арлан», «Кулагер» и «Номад» в ледовом дворце Humo Arena.
Время: 17.00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 25 — 95 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.
Детская вечеринка в стиле Barbie
Для маленьких участников подготовят шоу вместе с Барби и Кеном. А также их ждет фотосессия в розовой фотозоне, угощения и 1 час детской площадки.
Время: 18.00
Место: Kids Avenue
Стоимость билетов: 200 тыс. сумов.
Экозабег (плоггинг) вдоль Анхора
Участники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра вдоль канала Анхор до улицы Ислама Каримова. Поучаствовать в забеге могут все желающие.
Время: 11.00.
Участие бесплатное: необходима регистрация.
Воскресенье, 19 ноября
Детское шоу
Участников ждет шоу-программа «Радужные друзья» по мотивам игры Roblox, а также игры и розыгрыш лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805.
Массовый забег Yangi Nafas
Забег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.
Время: 8.00
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 99 — 149 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.
Фестиваль Ayol Yo’li
Фестиваль, посвященный роли и месту женщин в обществе, пройдет в четырех локациях столицы. В программе мероприятия паблик-ток, кинопоказы, интерактивные лекции и воркшопы. Необходима регистрация по ссылке.
Время: 18.00
Место: Moc Hub
Участие бесплатное.