17 ноября, источник: АиФ Кузбасc
В кузбасском МВД сменился заместитель начальника полиции
Руководство считает, что профессионализм нового зама усилит работу оперблока.
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Как сообщает полиция Кузбасса, указом Президента РФ замом начальника ГУ МВД России по Кемеровской области назначен полковник Георгий Гиоргадзе. Руководитель кузбасской полиции Геннадий Корниенко считает, что профессионализм коллеги усилит работу оперблока.
Георгий Георгиевич родился в 1970 году в Омске и имеет два высших образования. В органах внутренних дел проходил службу в различных подразделениях. С 2017 года Георгий Гиоргадзе был замом начальника УМВД России по Омской области. Он неоднократно выезжал в командировки на территорию Северо-Кавказского региона.
Также мы писали, что сменился начальник и в кузбасском управлении ФСБ.