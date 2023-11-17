12:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Фейки об императорах и генерале, правда о венчании Горького: история самого старого храма Самары
Что известно о самом старом храме Самары, в котором обрушились леса при ремонте.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ноябре 2023 года произошло ЧП при реконструкции Вознесенского собора в Самаре (его также называют Спасо-Вознесенский собор). Обрушились строительные леса, в результате пострадало несколько человек. Рассказываем историю этого уникального собора.
«Шагающий» храм
Точную дату, от которой следует отсчитывать историю Вознесенского собора в Самаре, назвать не так-то просто. Дело в том, что храмов с таким названием в городе было несколько, причем на разных местах.
Самое первое местоположение Вознесенской церкви в Самаре — примерно там, где сейчас пересекаются улицы Водников и Комсомольская.
Церковь была деревянной и, что неудивительно, сгорела в одном из многочисленных пожаров, которые периодически полыхали в Самаре. В данном случае речь о пожаре 1765 года. Вознесенскую церковь построили заново, но уже в другом месте — несколькими кварталами выше, на кладбище, располагавшемся в районе нынешних улиц Фрунзе, Пионерской, Куйбышева и Комсомольской.
В 1807 году сгорела и эта церковь (располагавшаяся, кстати, по соседству с тем местом, где намного позже, в 1999 году сгорело здание УВД). Ее восстановили в третий раз, но вскоре городские власти решили перенести кладбище на другое место (туда, где теперь находится стадион «Динамо»), а церковь постановили двинуть на нынешнюю улицу Степана Разина. Причем «шагнувшее» с кладбища деревянное строение уже сразу замысливалось как временное.
К тому моменту уже существовала идея возведения каменного храма Вознесения Господня, но на ее реализацию долгое время не было средств. За эти годы изменился ландшафт местности, и если изначально храм мыслился как «архитектурная доминанта» — он должен был возвышаться над крутом берегу оврага, спускавшегося к Волге, — то к моменту появления овраг уже был засыпан, и церковь немного «потерялась» в окружающих строениях.
От кафедрального собора до военного склада
Проект каменного храма был создан в Симбирске в 1838 году и доработан в Санкт-Петербурге в более строгих классицистических канонах, «дабы дать оному вид более правильный и благовидный». И по сей день храм Вознесения Господня остается единственным в Самаре культовым сооружением, построенным в стиле классицизма.
Строительство каменного храма началось в 1841 году, а завершилось в 1847-м. Еще через четыре года с образованием Самарской губернии Вознесенский храм получил статус кафедрального собора.
В этом статусе он просуществовал 43 года, пока не был построен Храм Христа Спасителя на месте нынешнего оперного театра.
История Вознесенского храма в качестве культового сооружения завершилась в 1930 году, когда его закрыли из-за «растрат церковного имущества на 600 рублей», а священнослужители написали заявления о желании трудиться во благо советской власти. Помещение церкви передали кустарям для организации клуба, а через несколько лет оно перешло Приволжскому военному округу, устроившему здесь склад. У церкви снесли купол и колокольню, и внешне она действительно стала походить на складское помещение.
Возврат здания от Приволжского военного округа Русской православной церкви произошел в 1993 году. За 30 лет храму восстановили внешний облик и теперь проводят реконструкцию на средства федерального бюджета. Именно в ходе проведения этих работ и произошло обрушение лесов.
Императоры, генерал Макашов, Максим Горький
На здании храма есть мемориальная доска, текст на которой сообщает, что в соборе бывали три российских императора: Александр II, Александр III и Николай II. Однако, скорее всего, это — не исторический факт, а легенда. Историки-краеведы не нашли тому ни одного документального подтверждения или хотя бы факта, косвенно указывающего на вероятность такого посещения. Кроме того, что в разные годы указанные императоры бывали в Самаре.
Фейком является и информация о том, что указ о передаче здания храма от Приволжского военного округа в собственность РПЦ подписал лично генерал Альберт Макашов. На самом деле одиозный военачальник к тому моменту (1993 год) уже два года как не возглавлял Приволжский федеральный округ.
В те годы в публичное пространство попадала информация, что Макашов встраивал колокольню в свою генеральскую дачу, при этих работах произошло обрушение, из-за чего погибло несколько трудившихся там солдат. Но к восстановлению Вознесенского храма та история, была она достоверной или нет, не имела никакого отношения.
Бытовало мнение, будто служитель храма венчал Пешкова на свой страх и риск, поскольку будущий пролетарский писатель был отлучен от церкви за попытку самоубийства. Факт отлучения действительно имел место в 1888 году, но наказание было не бессрочным и к моменту венчания уже не действовало, так что церемония была совершенно законной.