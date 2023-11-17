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12:41 (мск), источник: Клопс.ru

«Стоим по 30 часов и записываемся в тетрадку»: калининградские дальнобойщики застряли в пробках на белорусско-литовской границе

Пункты пропуска работают лишь на 12%

Источник: Клопс

Калининградские дальнобойщики застряли в пробках на белорусско-литовской границе. Ожидание — больше 30 часов, рассказали «Клопс» водители.

«32 часа ушло на Литву, 13 провёл в накопителе, 19 ушло на прохождение», — говорит дальнобойщик Михаил.

Водители записываются в очередь в тетрадке. Калининградцы жалуются, что белорусы вносят даже тех своих коллег, которых нет в очереди, тогда как наши водители могут записать только себя.

По данным пограничного комитета Белоруссии, с начала недели в литовском направлении ежесуточно оформляют лишь 12% грузовиков от нормы.

"Более 1000 фур фиксируется перед всеми литовскими погранпереходами, самый загруженный из них — Мядининкай (Каменный Лог). Там пропускают всего 2 фуры в час из 20 возможных. Стоят в том числе и калининградские машины.

В последний раз калининградские водители застревали в очередях в октябре. Тогда дальнобойщики не могли преодолеть границу со стороны нашего региона.

Во время загрузки произошла ошибка.
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