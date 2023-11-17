Воспитанники музыкального колледжа Уфы массово обратились за медпомощью

Дело в том, что обучающиеся этого учебного заведения массово обратились за медицинской помощью.
«Временно приостановлена деятельность пищеблока до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — Эпидемиологическое расследование продолжается. Виновные понесут ответственность».
В пресс-службе прокуратуры РБ также заявили, что по факту отравления детей организована проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.
«Прокуратура Кировского района проводит проверку информации об отравлении детей в музыкальном колледже в Уфе. По предварительным данным, 16 ноября несколько учащихся образовательной организации обратились за медпомощью с симптомами отравления. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами колледжа, а также аутсорсинговой компанией требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания и пребывания детей в образовательном учреждении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты эпидемиологического расследования по данному факту», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе было возбуждено уголовное дело по факту группового заболевания детей в игровом центре.