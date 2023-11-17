12:55 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Уфе ночью 20 ноября закроют Шакшинский мост
В Уфе снова вводят временное ограничение движения на Шакшинском мосту. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
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Для монтажа балок пролетного строения движение по мосту в обоих направлениях закроют с 23:00 19 ноября до 01:00 20 ноября, а также с 02:00 до 04:00 20 ноября.
Для автомобилей экстренных служб будет доступна одна полоса проезжей части моста.