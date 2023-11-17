13:26 (мск), источник: ИА Башинформ
В год 450-летия Уфы в городе появится образовательный комплекс
В преддверии 450-летия Уфы в столице республики реализуется программа комплексной модернизации. Она предполагает благоустройство столичных парков, скверов и общественных пространств, а также строительство новых социально значимых объектов. В рамках реализации программы в Уфе появится образовательный комплекс «Уфа-450», в который войдут три школы на 1225 мест каждая в Ленинском, Октябрьском, Демском районах города.