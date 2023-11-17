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13:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В год 450-летия Уфы в городе появится образовательный комплекс

В преддверии 450-летия Уфы в столице республики реализуется программа комплексной модернизации. Она предполагает благоустройство столичных парков, скверов и общественных пространств, а также строительство новых социально значимых объектов. В рамках реализации программы в Уфе появится образовательный комплекс «Уфа-450», в который войдут три школы на 1225 мест каждая в Ленинском, Октябрьском, Демском районах города.

Источник: администрация г. Уфы

Помимо учебных кабинетов и административных помещений, в школах обустроят спортивные залы, конференц-залы, зоны рекреации. Также на территории образовательных учреждений появятся спортивные и игровые площадки. Строительство планируется завершить к концу 2024 года.

Управление государственной экспертизы РБ выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства школы в Ленинском районе Уфы, сообщает пресс-служба ведомства. Она расположится на пересечении улиц Гази Загитова и Летчиков. Кроме того, в Башкирии помимо комплекса «Уфа-450», построят три новые школы: на 1000 мест в Стерлитамаке, в микрорайоне «Прибрежный», образовательное учреждение на 1225 мест в Нефтекамске, а также школу на 640 мест, совмещенную с детским садом на 160 мест, в Шмидтово Уфимского района.

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