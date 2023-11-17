14:11 (мск), источник: Комсомольская правда
С переименованием Волгограда в Сталинград определятся до конца 2023 года
Ветераны продолжают уговаривать волгоградцев, что жить в Сталинграде лучше.
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На заседании 17 ноября главный ветеран региона и спикер облдумы Александр Блошкин признал, что все это время волгоградцев уговаривали переименовать город в Сталинград, а вовсе не изучали общественное мнение. Так как противников такого изменения много, окончательное решение, проводить референдум или нет, примут в конце 2023 года.
Я вам абсолютно точно скажу, если бы мы сегодня проводили референдум, большинство наших жителей проголосовало бы за возвращение нашему городу имени Сталинград.
Противники переименований города есть, все же признает Блошкин, с ними «необходимо еще поработать», чтобы осмыслили и приняли. Тем временем, многочисленные официальные опросы и голосования в соцсетях показывают совершенно обратную ситуацию.
Ровно год продолжается очередная эпопея с переименованием, когда ветераны в который раз попросили губернатора вернуть городу имя Сталинград. Решение о проведении референдума так и не приняли. Различные срезы общественного мнения, которые проводили не местные чиновники и общественники, показывают, что две трети горожан против переименования города-героя.
А пока Волгоград вновь на один день станет Сталинградом 19 ноября 2023 года, как это происходит девять раз в году в памятные даты. В 81-ю годовщину начала контрнаступления на въездах в город также сменят указатели.