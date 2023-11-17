Главное
Палестино-израильский конфликт
14:11 (мск), источник: Комсомольская правда

С переименованием Волгограда в Сталинград определятся до конца 2023 года

Ветераны продолжают уговаривать волгоградцев, что жить в Сталинграде лучше.

Источник: Комсомольская правда

На заседании 17 ноября главный ветеран региона и спикер облдумы Александр Блошкин признал, что все это время волгоградцев уговаривали переименовать город в Сталинград, а вовсе не изучали общественное мнение. Так как противников такого изменения много, окончательное решение, проводить референдум или нет, примут в конце 2023 года.

Я вам абсолютно точно скажу, если бы мы сегодня проводили референдум, большинство наших жителей проголосовало бы за возвращение нашему городу имени Сталинград.

Александр Блошкин

Противники переименований города есть, все же признает Блошкин, с ними «необходимо еще поработать», чтобы осмыслили и приняли. Тем временем, многочисленные официальные опросы и голосования в соцсетях показывают совершенно обратную ситуацию.

Ровно год продолжается очередная эпопея с переименованием, когда ветераны в который раз попросили губернатора вернуть городу имя Сталинград. Решение о проведении референдума так и не приняли. Различные срезы общественного мнения, которые проводили не местные чиновники и общественники, показывают, что две трети горожан против переименования города-героя.

А пока Волгоград вновь на один день станет Сталинградом 19 ноября 2023 года, как это происходит девять раз в году в памятные даты. В 81-ю годовщину начала контрнаступления на въездах в город также сменят указатели.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 17 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта