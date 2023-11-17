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13:39 (мск), источник: Om1.ru

Омский силач Шивляков согнул 36 прутьев о голову и установил мировой рекорд

Рекорд был установлен на выставке «Россия» в Москве.

Источник: Om1.ru

На ВДНХ сегодня, 17 ноября, в рамках выставки-форума «Россия» проходит День Омской области.
В рамках презентации региона был установлен новый мировой рекорд — омский силач Михаил Шивляков согнул о голову 36 металлических прутьев за минуту. Достижение зафиксировано в Книге рекордов России. Отметим, что для установления рекорда омичу требовалось согнуть больше 25 прутьев.

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В рамках презентации области на выставке выступили омские гимнастки, группа «25/17», Омский русский народный хор и камерный оркестр.

Напомним, область представлена на выставке стендом «Омск — ты просто космос!».

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