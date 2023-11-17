16:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске назвали самый благоустроенный район
В краевой столице объявлены победители конкурса «Самый благоустроенный район».
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В Красноярске объявлены победители конкурса «Самый благоустроенный район». В церемонии приняли участие глава города Владислав Логинов и председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.
В мэрии отмечают, что этот конкурс проводится в Красноярске с 2014 года. С каждым разом горожане все активней участвуют в благоустроительном состязании: 10 лет назад поступила всего тысяча с небольшим заявок, а в этом году — почти 15 тысяч.
В 2023 году наибольшее количество призовых мест получили представители Кировского района, который и был признан самым благоустроенным. Например, улица Минина заняла первое место в номинации «Самая динамично развивающаяся улица частного сектора».
Второе место конкурса среди районов занял Советский. Третья строчка — у Октябрьского района.
— Главные в этом проекте — люди. Это инициативные, креативные, творческие красноярцы, которые не устают преображать наш город к лучшему, — сказала Наталия Фирюлина.
Победители и призеры конкурса разделят общий призовой фонд — 20 миллионов рублей. Эти средства можно потратить на благоустройство территорий.