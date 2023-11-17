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13:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Кубинских футболистов в аэропорту Волгограда встретили с хлебом-солью

Сборная Кубы по футболу прилетела в Волгоград.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоград 17 ноября прибыла сборная Кубы по футболу. Самолет со спортсменами из Латинской Америки приземлился в аэропорту «Гумрак» около 11.00. Они прилетели обычным рейсом Москва — Волгоград, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгограде кубинских тренеров и футболистов встретили девушки в форме военных лет и угостили хлебом-солью.

Отметим, сборная Кубы в рейтинге ФИФА занимает 169-е место. Россия в списке — 39-я.

Матч между сборными России и Кубы на «Волгоград Арене» состоится 20 ноября в 19.30. Болельщиков в день игры ждет насыщенная развлекательная программа на стадионе. Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

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