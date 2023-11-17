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13:23 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС по Башкирии предупреждает о гололедице и тумане

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +8° 2 м/с 93% 761 мм рт. ст. +12°
Источник: Башинформ

18 ноября в отдельных районах республики на участках автодорог прогнозируется гололедица, ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.

По данным синоптиков, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, ночью по югу с дождем. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −4, −9°, по югу до 0°, днем 0, −5°.

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