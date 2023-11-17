13:23 (мск), источник: ИА Башинформ
МЧС по Башкирии предупреждает о гололедице и тумане
МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных метеорологических явлениях.
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18 ноября в отдельных районах республики на участках автодорог прогнозируется гололедица, ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.
По данным синоптиков, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, ночью по югу с дождем. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −4, −9°, по югу до 0°, днем 0, −5°.