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14:26 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Что думают краснодарцы о строительстве нового метро в городе

Краснодарцы высказали свое мнение насчет строительства метро в городе.

Источник: KrasnodarMedia.su

Напомним, ранее состоялось обсуждение планов развития северо-восточной части краевой столицы, где планируется создать новый «город в городе». Одним из ключевых аспектов которого является строительство метро.

Как сообщало информагентство, планируемый маршрут свяжет «Новый Краснодар» с центром через улицы 40 лет Победы и Красную. Редакция ИА KrasnodarMedia провела опрос, чтобы узнать мнение горожан о возведении нового транспорта.

Около половины 49% опрошенных считает, что в кубанской столице не будет «никакого» метро. 22% проголосовали за то, что город нуждается в переменах и пора «хоть что-то построить». 9% участников уверены, что в городе появится наземное метро. За подземный транспорт было отдано 7% голосов. Кроме того, еще 4% горожан верят в появление в канатного метро.

Ранее, несмотря на амбициозность идеи, многие эксперты и общественники высказали свои сомнения относительно его выполнимости и необходимости.

— По сути проекта подземного метро нет, есть только идея, — уточняет урбанист и участник общественного движения «Городские решения» Мирослав Валькович. — О ней стало известно вчера на презентации плана развития нового микрорайона города. По словам руководителя департамента архитектуры и градостроительной политики края, уже есть концессионер, который вызвался ее реализовать. Но конкретной информации о том, какие будут ветки метро, почему именно такая трассировка, нет. Идея вызывает много вопросов, ответов на которые отсутствуют.

В целом, обсуждение данного проекта вызывает разные точки зрения и поднимает важные вопросы относительно его целесообразности.

В Краснодаре презентовали проект нового метро — собрали мнения экспертов.

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