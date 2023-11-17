Минздрав Пермского края объяснил жителям, почему закрытые в глубинке роддома не откроются

«Роженицы вынуждены ездить в соседние города за 200 км. Это вы называете улучшением помощи? Так обеспечьте роддома аппаратурой и специалистами. Для этого мы, жители Пермского края, и платим зарплату чиновникам минздрава из своих налогов», — написала Марина Александровна. Пермяк Андрей Белавин заочно согласился с женщиной, написав, что отдаленная поездка для роженицы может иметь печальные последствия. «В карете скорой помощи нет акушера-гинеколога, неонатолога, анестезиолога-реаниматолога», — заметил мужчина.
В ответ на претензии пользователей Сети минздрав Прикамья напомнил, что решение об оптимизации принимала федерация, а сделано это для того, чтобы более качественно оказывать помощь как маме, так и ее ребенку. «В сегодняшних условиях рождение малышей должно проводиться в стационаре с круглосуточным пребыванием в роддоме врачей акушера-гинеколога, неонатолога, анестезиолога-реаниматолога. Роддом должен быть обеспечен современной аппаратурой для слежения за состоянием женщины и ребенка», — пояснило ведомство.
Оптимизация в сфере здравоохранения Пермского края началась несколько лет назад. Это привело к сокращению роддомов и родильных отделений. В региональном минздраве утверждали, что с сокращением количества роддомов сократилась и младенческая смертность, а материнская и вовсе сошла на нет. Еще одна причина, по которой пришлось закрыть родильные отделения в отдаленных районах — отсутствие квалифицированных медработников.