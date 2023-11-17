13:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове открыли Театральный мост, который соединит Притомский и Мичурина
Теперь его можно пересечь на транспорте или пешком.
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В Кемерове открыли Театральный мост, который соединил пр. Притомский и ул. Мичурина. Его протяжённость составила 92 метра, а ширина — 23 метра.
«Событие историческое. Последний раз новый мост в Кемерове открывали в 2006 году — это был Кузнецкий мост через Томь. Театральный мост — ключевой объект нашего будущего большого пешеходного маршрута по обновлённой столице. Он напрямую связал исторический центр города с новыми объектами вдоль Притомского проспекта», — пишет мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.
Специалисты ЦОДД установили режимы работы светофоров на основании проектируемой интенсивности движения. Они будут ежедневно мониторить ситуацию и по необходимости корректировать.
Также рядом с мостом завершается благоустройство участка набережной Искитимки.