14:06 (мск), источник: Комсомольская правда
В Уфе установили первую новогоднюю елку
В Уфе стартовала установка новогодних елок.
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Вчера, 16 ноября, в уфимском парке «Волна» первую в городе новогоднюю елку. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленинского района столицы Башкирии.
Местные власти начали готовиться к Новому году, несмотря на теплую погоду. Сотрудники Службы по благоустройству привезли ель с места будущего строительства детского сада.
Как заявил глава Ленинского района Олег Котов в этом году в парке «Волна» планируется сделать входную группу из световых лучей и запустить «бегущую» иллюминацию к самой елке.
— Обязательно поставим полюбившуюся многим иллюминацию в виде цифр года 2024. В целом, в парке «Волна» в эти новогодние праздники будет больше световых элементов, — заверил чиновник.