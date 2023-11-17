Советник Куйвашева рассказал о состоянии сына, раненного на СВО

«У Руслана пострадала левая сторона. Один глаз удалили, через неделю будет операция по пересадке кожи на кисть руки. Она тоже сильно пострадала: два пальца раздроблены, будут вставлять штыри. Еще у сына сквозное ранение живота, осколок в бедре. Этот осколок глубоко, врачи сказали, что удалять не надо: будет звенеть, когда Руслан будет летать на самолете», — рассказал Билалов-старший.
Руслан Билалов сейчас находится в госпитале Вишневского в Москве. Туда он попал в начале ноября после боя под Краматорском. Там его разведгруппа была на передовой.
«Сначала стали летать дроны, затем начался массированный обстрел из минометов, и парни ушли в блиндаж. Потом раздался грохот, сын очнулся весь в крови, глаза не видят. Ребята из соседнего блиндажа оказали первую помощь. Медбрат один тащил на себе его и второго раненого до ближайшей санчасти. Оттуда сын уже попал в госпиталь Белгорода, а потом в Москву», — объяснил советник.
Сайгид Билалов гордится сыном и счастлив, что он остался в живых. В том бою повезло не всем — двое товарищей Руслана погибли. На фронт парень был мобилизован прошлой осенью, когда его отец еще был мэром Алапаевска. Билалов-младший уже получал ранение в голову на фронте год назад, попав под обстрел боевых беспилотников.