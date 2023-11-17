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Палестино-израильский конфликт
14:03 (мск), источник: Ura.ru

Советник Куйвашева рассказал о состоянии сына, раненного на СВО

Сыну советника свердловского губернатора Сайгида Билалова — Руслану Билалову — врачи удалили глаз после ранения, полученного на СВО. Парня также ждет пересадка кожи и долгая реабилитация. Об этом URA.RU рассказал его отец, Сайгид Билалов.

Источник: соцсети

«У Руслана пострадала левая сторона. Один глаз удалили, через неделю будет операция по пересадке кожи на кисть руки. Она тоже сильно пострадала: два пальца раздроблены, будут вставлять штыри. Еще у сына сквозное ранение живота, осколок в бедре. Этот осколок глубоко, врачи сказали, что удалять не надо: будет звенеть, когда Руслан будет летать на самолете», — рассказал Билалов-старший.

Руслан Билалов сейчас находится в госпитале Вишневского в Москве. Туда он попал в начале ноября после боя под Краматорском. Там его разведгруппа была на передовой.

«Сначала стали летать дроны, затем начался массированный обстрел из минометов, и парни ушли в блиндаж. Потом раздался грохот, сын очнулся весь в крови, глаза не видят. Ребята из соседнего блиндажа оказали первую помощь. Медбрат один тащил на себе его и второго раненого до ближайшей санчасти. Оттуда сын уже попал в госпиталь Белгорода, а потом в Москву», — объяснил советник.

Сайгид Билалов гордится сыном и счастлив, что он остался в живых. В том бою повезло не всем — двое товарищей Руслана погибли. На фронт парень был мобилизован прошлой осенью, когда его отец еще был мэром Алапаевска. Билалов-младший уже получал ранение в голову на фронте год назад, попав под обстрел боевых беспилотников.

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