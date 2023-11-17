13:50 (мск), источник: СуперОмск
На Омск передали аномальные осадки
Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в ближайшие дни
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Ожидается ухудшение погодных условий, выпадение осадков разной интенсивности в виде дождя, мокрого снега, снега.
В частности, синоптики предупреждают о вероятности аномальных осадков непосредственно в Омске.
«Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в центральных и южных районах области. В Омске 18 ноября существует вероятность перекрытия исторического суточного максимума осадков. В этот день в 2002 году выпало 11,1 мм», — заявила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Кроме того, в Обь-Иртышском УГМС сообщают, что в субботу, 18 ноября 2023 года, в Омске ветер при порывах усилится до 15−20 м/с, ночью 19 ноября по югу до 24 м/с. Возможны метель с ухудшением видимости, образование гололедно-изморозевых явлений. На дорогах снежные заносы и гололедица.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 18 ноября 2023 года, в Омской области будет наблюдаться контрастный температурный фон. Ночью и днем от +4° в юго-восточных районах и до −7° в северо-западных.