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13:50 (мск), источник: СуперОмск

На Омск передали аномальные осадки

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в ближайшие дни 18—19 ноября 2023 года через территорию Омской области будет проходить южный циклон.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 0 м/с 93% 761 мм рт. ст. +12°

Ожидается ухудшение погодных условий, выпадение осадков разной интенсивности в виде дождя, мокрого снега, снега.

В частности, синоптики предупреждают о вероятности аномальных осадков непосредственно в Омске.

«Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в центральных и южных районах области. В Омске 18 ноября существует вероятность перекрытия исторического суточного максимума осадков. В этот день в 2002 году выпало 11,1 мм», — заявила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Кроме того, в Обь-Иртышском УГМС сообщают, что в субботу, 18 ноября 2023 года, в Омске ветер при порывах усилится до 15−20 м/с, ночью 19 ноября по югу до 24 м/с. Возможны метель с ухудшением видимости, образование гололедно-изморозевых явлений. На дорогах снежные заносы и гололедица.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 18 ноября 2023 года, в Омской области будет наблюдаться контрастный температурный фон. Ночью и днем от +4° в юго-восточных районах и до −7° в северо-западных.

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