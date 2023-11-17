14:20 (мск), источник: ЕАН
Самая большая горка в Екатеринбурге открылась, несмотря на аномальное тепло
В екатеринбургском парке имени Маяковского открылась 17-метровая горка. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.
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«В этом году горка сохранит свою высоту на уровне 17 м, на ней располагаются два экстремальных ската. Прокатиться могут все посетители в возрасте от 6 лет и ростом выше 120 см. Для самых маленьких мы сделаем и другие горки, как только позволит погода», — говорится в сообщении.
Горка работает со среды по пятницу с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 20:00. Понедельник и вторник — выходные.
Напомним, ноябрь в Екатеринбурге в этом году был аномально теплый. Температура воздуха днем достигала +5 градусов, несколько дней подряд в середине месяца шел дождь. Синоптики говорят, что снежный покров в городе ляжет только в концу месяца.