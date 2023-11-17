14:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Михаил Коляда посетил Самару в преддверии этапа Гран-при по фигурному катанию
Фигуристу показали «Вертолетку», музей «Самара Космическая» и постановку «Мастер и Маргарита».
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Михаил Коляда посетил Самару в преддверии этапа Гран-при по фигурному катанию. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командах прибыл сюда, чтобы снять тревел-влог для Первого канала. В областной столице фигурист встретился с болельщиками и погулял по самым интересным местам города.
Михаил Коляда посетил смотровую площадку «Вертолетка» с упомрачительными видами на Волгу. Фигуристу показали площадь Куйбышева, а вместе с ней и Самарский театр оперы и балета им. Д. Шостаковича. Спортсмену удалось посмотреть репетицию спектакля «Мастер и Маргарита».
— Это место мне очень знакомо. Когда мы приезжали на соревнования, мы поднимались вдоль этого собора к катку, — отметил спортсмен, прогуливаясь по площади Славы.
Также Михаилу Коляде показали и музей «Самара Космическая». Оказалось, что японские болельщики дали фигуристу прозвище «Гагарин». Отметим, что спортсмен на «Волжском пируэте» выступит в роли эксперта от телеканала.