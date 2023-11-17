Главное
Палестино-израильский конфликт
14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Михаил Коляда посетил Самару в преддверии этапа Гран-при по фигурному катанию

Фигуристу показали «Вертолетку», музей «Самара Космическая» и постановку «Мастер и Маргарита».

Источник: Комсомольская правда

Михаил Коляда посетил Самару в преддверии этапа Гран-при по фигурному катанию. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командах прибыл сюда, чтобы снять тревел-влог для Первого канала. В областной столице фигурист встретился с болельщиками и погулял по самым интересным местам города.

Михаил Коляда посетил смотровую площадку «Вертолетка» с упомрачительными видами на Волгу. Фигуристу показали площадь Куйбышева, а вместе с ней и Самарский театр оперы и балета им. Д. Шостаковича. Спортсмену удалось посмотреть репетицию спектакля «Мастер и Маргарита».

— Это место мне очень знакомо. Когда мы приезжали на соревнования, мы поднимались вдоль этого собора к катку, — отметил спортсмен, прогуливаясь по площади Славы.

Также Михаилу Коляде показали и музей «Самара Космическая». Оказалось, что японские болельщики дали фигуристу прозвище «Гагарин». Отметим, что спортсмен на «Волжском пируэте» выступит в роли эксперта от телеканала.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 17 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта