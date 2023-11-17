14:22 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Воронежский телецентр предупредил об отключениях ТВ
Отключения телевещания произойдет в связи с монтажом архитектурно-художественной подсветки на телевизионной башне города.
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Работы начнут производить с 20 ноября.
Телезрителей ждут временные неудобства, связанные с перерывами вещания теле- и радиоканалов, — сообщили в Воронежском ОРТПЦ.
Ранее подсветку, которая освещает телевышку во время праздников, демонтировали на время капремонта башни. Теперь ленты пиксельных светильников специалисты вернут на грани антенно-мачтового сооружения. Верхолазы будут работать на высоте от 140 метров. Для безопасности сотрудников придется отключать передающие антенны.
Телевизионные и радиовещательные передатчики планируют временно отключать в следующие периоды:
Перерыв в вещании 20 цифровых каналов и 19 радиостанций может быть в вышеназванные даты с 08:00 до 18:00. В совокупности телеканалы могут «молчать» не более 88 часов за все время работ на АМС.
График работ во многом зависит от погодных условий. Уточнить информацию можно по телефону «горячей линии»: 8−800−220−20−02.