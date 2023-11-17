Главное
Палестино-израильский конфликт
14:22 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Воронежский телецентр предупредил об отключениях ТВ

Отключения телевещания произойдет в связи с монтажом архитектурно-художественной подсветки на телевизионной башне города.

Работы начнут производить с 20 ноября.

Телезрителей ждут временные неудобства, связанные с перерывами вещания теле- и радиоканалов, — сообщили в Воронежском ОРТПЦ.

Ранее подсветку, которая освещает телевышку во время праздников, демонтировали на время капремонта башни. Теперь ленты пиксельных светильников специалисты вернут на грани антенно-мачтового сооружения. Верхолазы будут работать на высоте от 140 метров. Для безопасности сотрудников придется отключать передающие антенны.

Телевизионные и радиовещательные передатчики планируют временно отключать в следующие периоды:

  • с 20 по 24 ноября,
  • с 27 ноября по 1 декабря,
  • с 4 по 8 декабря, 12 декабря.

Перерыв в вещании 20 цифровых каналов и 19 радиостанций может быть в вышеназванные даты с 08:00 до 18:00. В совокупности телеканалы могут «молчать» не более 88 часов за все время работ на АМС.

График работ во многом зависит от погодных условий. Уточнить информацию можно по телефону «горячей линии»: 8−800−220−20−02.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Воронеже начали поиск подрядчика для строительства первого фиджитал-це...
Воронежский телецентр предупредил об отключениях ТВ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта