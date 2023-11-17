14:31 (мск), источник: АиФ Пермь
МЧС предупредило о гололёде на дорогах в Пермском крае
Погодные условия ухудшатся 18 ноября.
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Предупреждение о гололёде на дорогах в Пермском крае опубликовало МЧС.
«Он возможен в некоторых районах 18 ноября», — рассказали в МЧС.
Также вероятны изморозевые отложения на проводах.
Жителям Прикамья рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередач. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать допустимую скорость.