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14:31 (мск), источник: АиФ Пермь

МЧС предупредило о гололёде на дорогах в Пермском крае

Погодные условия ухудшатся 18 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 0 м/с 93% 761 мм рт. ст. +12°

Предупреждение о гололёде на дорогах в Пермском крае опубликовало МЧС.

«Он возможен в некоторых районах 18 ноября», — рассказали в МЧС.

Также вероятны изморозевые отложения на проводах.

Жителям Прикамья рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередач. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать допустимую скорость.

Во время загрузки произошла ошибка.
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