14:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Башстат: рожденные в 2022 году будут жить в среднем 73 года
Ожидаемая продолжительность жизни у жителей Башкирии, родившихся в 2022 году, составит в среднем 73 года. Такие данные опубликовал Башстат.
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Для мужчин прогнозный показатель составит 67,8 года, для женщин — 78,3 года.
Продолжительность жизни городских жителей будет в среднем на 3 года выше, чем в сельской местности. Так, в городах мужчины будут жить 68,9 года, а женщины — 78,8 года. В сельской местности — 65,9 года и 77,2 года соответственно.
У людей, рожденных в Башкирии в 2019 году, ожидаемая продолжительность жизни составит в среднем 72,6 года, у рожденных в 2020 году — 70,4 года, в 2021 году — 69,5 года, прогнозирует Башстат.