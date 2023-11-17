14:53 (мск), источник: МК.RU Челябинск
В Магнитогорске появится крытый парк развлечений с летающим кинотеатром
Новый объект расположится на территории «Притяжения».
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Его открытие запланировано в 2025 году.
Аналогов у будущего парка развлечений в Челябинской области нет. Под крышей здания разместят разные функциональные зоны, которые будут охватывать совершенно разные сферы детских интересов, от командных игр до творчества и науки.
Изюминкой сооружения станет «Летающий кинотеатр». На площади в 400 квадратных метров установят купольный экран, который будет передавать картинку с разрешением 4К. А под ним оборудуют подвижную платформу с 24 креслами, которая будет перемещать сиденья в соответствии с изображением. Таким образом, зрители смогут в прямом смысле ощутить себя в полёте. Кроме того, эффект будут дополнить различными средствами, например, светом, запахами и так далее. Уже известно, что в новом кинотеатре покажут полёт над Магнитогорском.
Кроме того, в здании обустроят мультимедийный парк «Мастерская снов». Он будет двухуровневым и вместит в себя 15 различных зон. Здесь подростки смогут позаниматься творчеством. В этом им помогут современные мультимедийные технологии.
Помещения парка также смогут принимать в своих стенах праздники, концерты и соревнования. Не забыли и про самую любимую детскую забаву — аттракционы. Они также появятся в парке развлечений.
Подрядчик для строительства уже найден. Возводить сооружение будет компания из Уфы ООО «Енер-холдинг». Отметим, что она уже работала на территории «Притяжения». При её участии в «Притяжении» обустроили озеро с пешеходным мостом, сценой и амфитеатром на берегу водоёма.