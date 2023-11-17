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15:02 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Онищенко рассказал, будет ли новая пандемия COVID

Наиболее эффективный способ защиты от коронавируса — это вакцинация, заявил российский академик.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Сразу три инфекции распространяются в государствах-членах Евразийского экономического союза: грипп, ОРЗ, COVID. Об их опасности рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Сезонный рост инфекционных заболеваний Геннадий Онищенко назвал обычным природным явлением. Осенью и зимой световой день уменьшается, зачастую преобладает пасмурная погода, как итог меньше поступает ультрафиолета, который убивает вирусы. А потому они более активно распространяются. Только в России, как отметил эксперт, с коронавирусной инфекцией госпитализировано более пяти тысяч человек.

«Мы живем в едином пространстве в ЕАЭС. Везде отмечается осенне-зимний период всплеска заболеваемости гриппа, ОРЗ и коронавируса “Омикрон” и его восемь подтипов. Рост заболеваемости идет прогнозируемый. В этом году мы не ожидаем никаких серьезных обострений ситуации», — рассказал Онищенко.

По его словам, для новой пандемии пока нет никаких предпосылок, но при одном условии — если будут приниматься все меры к купированию распространения вируса. Наиболее эффективный способ — это вакцинация.

«Уже более 60 миллионов человек привиты (в России — Sputnik). Прежде всего прививаются школьники, старшее поколение, учителя, врачи и работники торговли. Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно привить не менее 70 миллионов человек. Вакцинация продолжается», — назвал цифры эксперт.

Так же он отметил, что во всех государствах-членах ЕАЭС есть, так называемые, «антипрививочники». Это люди, которые по религиозным или другим убеждениям, отказываются от вакцинации.

«Когда в СССР с помощью вакцин победили коклюш и корь, выросло целое поколение людей, которые не знали этих болезней. И появились противники прививок, даже среди врачей, потому что на их руках дети от этих заболеваний не умирали. Грешить на людей, отказывающихся от прививок из-за религиозных убеждений, я бы не стал. Прежде всего это недоработка медиков», — рассказал эксперт.

Также Геннадий Онищенко рассказал, что в России в настоящее время разрабатываются две вакцины против коронавирусной инфекции.

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