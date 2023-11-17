15:21 (мск), источник: АиФ Челябинск
Миасс отпразднует 250-летие концертами и салютом
Перед горожанами выступит хор Михаила Бублика.
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Миасс 18 ноября отметит 250-летний юбилей. На День города здесь подготовили праздничную программу, которую завершит выступление хора Михаила Бублика и фейерверк. Афишей поделилась городская администрация.
Праздничные мероприятия в Миассе начнутся с 12 часов в субботу. В городе пройдут фестивали, концерты, мастер-классы и выставки. С 14 до 18 часов на Центральной площади состоится ярмарка, будут работать интерактивные и игровые площадки. Городской краеведческий музей организует уличную программу.
В 17 часов здесь начнётся праздничный концерт, где выступят городские коллективы. Завершит мероприятие выступление хора Михаила Бублика.
В 20:30 прогремит праздничный салют.
Напомним, 250-летие Миасс начал праздновать ещё летом. В июле, в день выпуска в городе первого автомобиля, перед жителями выступила группа «Любэ».