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15:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Миасс отпразднует 250-летие концертами и салютом

Перед горожанами выступит хор Михаила Бублика.

Миасс 18 ноября отметит 250-летний юбилей. На День города здесь подготовили праздничную программу, которую завершит выступление хора Михаила Бублика и фейерверк. Афишей поделилась городская администрация.

Праздничные мероприятия в Миассе начнутся с 12 часов в субботу. В городе пройдут фестивали, концерты, мастер-классы и выставки. С 14 до 18 часов на Центральной площади состоится ярмарка, будут работать интерактивные и игровые площадки. Городской краеведческий музей организует уличную программу.

В 17 часов здесь начнётся праздничный концерт, где выступят городские коллективы. Завершит мероприятие выступление хора Михаила Бублика.

В 20:30 прогремит праздничный салют.

Напомним, 250-летие Миасс начал праздновать ещё летом. В июле, в день выпуска в городе первого автомобиля, перед жителями выступила группа «Любэ».

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