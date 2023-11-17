16:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Зарплаты волгоградцев уходят на еду и кредиты
Местные жители рассказали о статьях расходов, которые «сжирают» их семейный бюджет.
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Большая часть зарплаты волгоградцев уходит на покупку продуктов и выплату кредитов. Как выяснили аналитики hh.ru, это две самые большие статьи расходов в месяц у местных жителей.
Эксперты рассказали сайту volgograd.kp.ru, что у 53% волгоградцев самая большая трата ежемесячно — покупка еды. Именно на продукты приходится больше всего тратиться работникам сферы маркетинга, рекламы, PR, программистам. Меньше всего денег в продуктовых магазинах оставляют сотрудники сферы розничной торговли.
Солидная часть зарплаты у 37% волгоградцев уходит на выплату кредитов. Именно такой ответ в ходе опроса чаще давали медики и фармацевты. А вот сотрудники транспортно-логистической сферы и органов безопасности выплачивают кредиты реже остальных.
Еще 30% респондентов рассказали, что немало денег у них уходит на оплату услуг ЖКХ. Также 30% волгоградцев тратят много на съем жилья или ипотеку, 12% указали большие траты на детские товары. Немало средств уходит и на проезд в общественном транспорте или на своем авто: о подобных расходах заявили 11% волгоградцев. Куда реже горожане тратятся на покупку одежды и обуви, медикаменты, а также на уход за собой.
При этом волгоградцы в возрасте от 18 до 34 лет тратят больше денег на аренду жилья или ипотеку. А вот представители более старшего поколения чаще жалуются на коммунальные расходы.