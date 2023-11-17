14:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Заснеженные трассы показали жители Воронежской области
Зимние осадки выпали на юге и востоке региона.
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На юго-восток Воронежской области пришла зима. Утром в Борисоглебском, Грибановском и Россошанском районах прошел приличный снег. Об этом сообщили автомобилисты, которые поделились в соцсетях кадрами заснеженных трасс и лесополос. А это повод поторопиться со сменой резины с летней на зимнюю.
В областном центре тем временем весь день моросит мелкий дождь. Лишь изредка среди капель мелькают снежинки.
Настоящий снег, судя по прогнозам синоптиков, следует ожидать в выходные, а также на следующей неделе. В субботу и воскресенье, кроме того, вероятны мороз и сильный ветер.