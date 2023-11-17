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15:40 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 25 ноября

25 ноября в Екатеринбург прибудет сказочный поезд Деда Мороза.

Источник: СВЖД

На станции Екатеринбург-Пассажирский он будет в 10:00.

Как сообщают в пресс-службе СвЖД, за 30 минут до прибытия поезда на перроне железнодорожного вокзала для детей и их родителей начнется развлекательная программа.

После прибытия поезда Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы поприветствовать детей и их родителей. Желающие могут сделать фотографии на фоне новогоднего паровоза, ярких вагонов, посетить вагон-лавку, фотокупе.

В Екатеринбурге поезд Деда Мороза пробудет до 21:00.

«МК-Урал» ранее писал, что 11 ноября из Великого Устюга по России отправится поезд Деда Мороза. В пути он пробудет 64 дня. 13 января он вернется обратно в Великий Устюг.

В Свердловской области поезд Деда Мороза сделает остановку в трех городах: Серов (23 ноября), Нижний Тагил (24 ноября), Екатеринбург (25 ноября).

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