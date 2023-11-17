15:45 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирии наблюдается стремительный рост разводов
Самое меньше количество официальных разводов выпало на 2005 год.
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В республике в последние годы наблюдается стремительный рост числа разведенных пар. Об этом свидетельствует статистика Башсстата.
По данным ведомства, в 2022 году свои отношения зарегистрировали 17336 пар, расторгнувших свой брак. На каждую 1000 человек пришлось 4,2 случая развода. В 2020 году брак расторгли 14573 пары, а в 2021 году — 16704.
Самое большое количество разводов в республике был зарегистрировано в 2002 году — 25247 пар, то есть на каждую тысячу 6,2 случая развода.