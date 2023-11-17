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15:24 (мск), источник: Калининград.Ru

«Дискотека на катке, балет и кино»: организаторы опубликовали программу «Зимних каникул на Балтике»

Праздник будет проходить в Калининграде с 25 декабря по 8 января.

Источник: Калининград.Ru

Организаторы опубликовали программу новогоднего фестиваля «Зимние каникулы на Балтике». Праздник будет проходить в Калининграде с 25 декабря по 8 января. Большинство мероприятий бесплатные.

Региональные власти выделили на проведение «Зимних каникул на Балтике» 26 миллионов рублей. Организаторы отмечают, что фестиваль станет одним из самых масштабных проектов, приуроченных к новогодним праздникам в Калининграде.

«Зимние каникулы на Балтике» — это серия разноформатных мероприятий для всей семьи. Гости смогут посетить концерты классической музыки, поэтический вечер, шоу на льду, кинопоказы и творческие встречи. Для юной аудитории предусмотрены мастер-классы, активности на ледовом катке и спектакль «Рождественские истории», — рассказали организаторы.

Продажу билетов и регистрацию на бесплатные мероприятия откроют 25 ноября на официальном сайте фестиваля. Там же можно ознакомиться с подробной программой. Платные мероприятия:

25—29 декабря, 20:00 — спектакль «Рождественские истории» в Кафедральном соборе (6+) 27 декабря, 19:30 — балет «Маленький принц» в Янтарь-холле в Светлогорске (6+) 30 декабря, 15:00 и 18:00 — шоу на льду Ирины Слуцкой на стадионе «Балтика» (6+) 3 января, 20:00 — дискотека на катке стадиона «Балтика» (6+) 6 января, 19:00 — концерт «Джаз детям» в Драматическом театре (6+).

Бесплатные мероприятия:

28 декабря, 16:00 — творческая встреча с актёром Александром Панкратовым-Чёрным и кинопоказ фильма «Зимний вечер в Гаграх» в кинотеатре «Заря» (12+) 2 января, 16:00 — творческая встреча с актрисой Татьяной Васильевой и кинопоказ фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (18+) 2 января, 20:00 — дискотека на катке стадиона «Балтика» (6+) 3 января, 17:00 — литературный вечер с поэтом Владиславом Маленко в кинотеатре «Заря» (12+) 3−5 и 7—8 января — детские мастер-классы по созданию ёлочных игрушек, 3D-картин, ажурных снежинок, украшений из бисера и расписных шопперов в арт-пространстве Дома молодёжи (6+ и 12+) 5 января, 18:00 — оперный концерт Дарьи Давыдовой в кинотеатре «Заря» (12+) 4, 7 и 8 января — бесплатные показы фильмов в кинотеатре «Заря».

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