15:24 (мск), источник: Калининград.Ru
«Дискотека на катке, балет и кино»: организаторы опубликовали программу «Зимних каникул на Балтике»
Праздник будет проходить в Калининграде с 25 декабря по 8 января.
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Организаторы опубликовали программу новогоднего фестиваля «Зимние каникулы на Балтике». Праздник будет проходить в Калининграде с 25 декабря по 8 января. Большинство мероприятий бесплатные.
Региональные власти выделили на проведение «Зимних каникул на Балтике» 26 миллионов рублей. Организаторы отмечают, что фестиваль станет одним из самых масштабных проектов, приуроченных к новогодним праздникам в Калининграде.
«Зимние каникулы на Балтике» — это серия разноформатных мероприятий для всей семьи. Гости смогут посетить концерты классической музыки, поэтический вечер, шоу на льду, кинопоказы и творческие встречи. Для юной аудитории предусмотрены мастер-классы, активности на ледовом катке и спектакль «Рождественские истории», — рассказали организаторы.
Продажу билетов и регистрацию на бесплатные мероприятия откроют 25 ноября на официальном сайте фестиваля. Там же можно ознакомиться с подробной программой. Платные мероприятия:
Бесплатные мероприятия:
28 декабря, 16:00 — творческая встреча с актёром Александром Панкратовым-Чёрным и кинопоказ фильма «Зимний вечер в Гаграх» в кинотеатре «Заря» (12+) 2 января, 16:00 — творческая встреча с актрисой Татьяной Васильевой и кинопоказ фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (18+) 2 января, 20:00 — дискотека на катке стадиона «Балтика» (6+) 3 января, 17:00 — литературный вечер с поэтом Владиславом Маленко в кинотеатре «Заря» (12+) 3−5 и