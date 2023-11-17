Главное
Палестино-израильский конфликт
14:53 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Локации в трех районах Ташкента завтра останутся без отопления и горячей воды

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жители в трех районах Ташкента завтра, 18 ноября, останутся без отопления и горячей воды. Речь идет о Юнусабадском, Алмазарском, Шайхантахурском и Мирзо-Улугбекском районах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Отопление и горячую воду отключат в 07:00. Полноценное возобновление их подачи произойдет в ночь с 18 на 19 ноября.

Отключение горячей воды и отопления затронет следующие локации:

Юнусабадский район

кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, а также Ц-1, 2, 4, 5, 6.

проспекты А. Темура, Мустакиллик.

улицы Ахмада Дониша, Шарофа Рашидова, Янгишахар, Сахибкор, Катта халка йули, Шахристанская, Уч Кахрамон, Мойкурган, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, Осиё, Богишамол, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Ниязбек Йули, Хакимзаде, Муртазаева, Матбуотчилар, Мингурик, Ифтихор, Т. Захидова, Бодомзор.

Алмазарский район

массивы Каракамыш 1/1, ½, ⅓, ¼, 2/1, ⅔, 2/4, ⅖, Ц 17/18, Ц 22, Гафур Гуляма, Тахтапуль, Себзар.

улицы С. Алмазар, О. Бабаджанова, Карасарай, Ф. Баланд, Абдурахманова, Сагбан, Ёлкин, Дадабаева, Уразбаева, Юнусова, Мухбир, Келес йули, Норазтепа.

Шайхантахурский район

улицы Зульфияхоним, У. Юсупова, Лабзак.

Мирзо-Улугбекский район:

улицы Х. Алимджана, Мустакиллик, Ц-1 (частично).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Локации в четырех районах Ташкента завтра останутся без отопления и горячей воды
Вода не бесплатна, важно донести эту идею до населения – Мирзиёев
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ