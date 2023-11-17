Локации в трех районах Ташкента завтра останутся без отопления и горячей воды

Отопление и горячую воду отключат в 07:00. Полноценное возобновление их подачи произойдет в ночь с 18 на 19 ноября.
Отключение горячей воды и отопления затронет следующие локации:
кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, а также Ц-1, 2, 4, 5, 6.
проспекты А. Темура, Мустакиллик.
улицы Ахмада Дониша, Шарофа Рашидова, Янгишахар, Сахибкор, Катта халка йули, Шахристанская, Уч Кахрамон, Мойкурган, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, Осиё, Богишамол, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Ниязбек Йули, Хакимзаде, Муртазаева, Матбуотчилар, Мингурик, Ифтихор, Т. Захидова, Бодомзор.
массивы Каракамыш 1/1, ½, ⅓, ¼, 2/1, ⅔, 2/4, ⅖, Ц 17/18, Ц 22, Гафур Гуляма, Тахтапуль, Себзар.
улицы С. Алмазар, О. Бабаджанова, Карасарай, Ф. Баланд, Абдурахманова, Сагбан, Ёлкин, Дадабаева, Уразбаева, Юнусова, Мухбир, Келес йули, Норазтепа.
улицы Зульфияхоним, У. Юсупова, Лабзак.
улицы Х. Алимджана, Мустакиллик, Ц-1 (частично).