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15:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Заслуженный врач Татарстана Людмила Кудашева скончалась в Нижнекамске

Она была неврологом высшей категории.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный врач Татарстана, невролог высшей категории Людмила Кудашева скончалась в Нижнекамске. Ей был 71 год.

Профессии Людмила Григорьевна посвятила 48 лет, из них 27 была заведующей неврологическим отделением. Более 20 лет медик возглавляла межрайонный неврологический центр, руководила интернатурой для подготовки врачей Закамского района.

О времени и месте прощания будет сообщено позже.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах скончался известный тренер по плаванию Игорь Басин.

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