Сергей Аксёнов: «Завершены выплаты субсидий субъектам туристической отрасли Крыма»

Сергей Аксёнов уточнил, что общая сумма выплат составила 2,1 миллиарда рублей, их получили более 2,7 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Заявки принимались Министерством курортов и туризма республики от предприятий санаторно-гостиничной сферы, оздоровительных детских лагерей, сетевых отелей, экскурсионных компаний, а также предприятий сферы транспорта, общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей и др.
Глава Крыма напомнил, что данная мера реализуется по поручению Президента Российской Федерации и при непосредственном участии Правительства РФ и Совета министров Республики Крым.
Выплаты направлены на поддержку курортной отрасли и смежных отраслей, отработавших очередной сезон в условиях геополитического и санкционного давления, — цитирует пресс-служба Главу республики.
По словам Сергея Аксёнова, это позволяет сохранить трудовые коллективы и обеспечить жизнеспособность предприятий.