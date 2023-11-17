15:16 (мск), источник: dostup1.ru
Челябинское МЧС напомнило, как безопасно пережить морозы
Главное управление МЧС по Челябинской области напомнило, как безопасно пережить морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Ведомство уточнило, что синоптики на ближайшие дни обещают похолодание.
«Чтобы суббота и воскресенье прошли благополучно, напомним основные правила безопасности: согреваясь, следите за обогревательным прибором, камином и печью; обходите стороной водоемы, так как до крепкого ледового покрытия еще достаточно далеко; поинтересуйтесь планами детей и не забудьте напомнить им о безопасном поведении», — говорится в комментарии.
Также в чрезвычайном ведомстве порекомендовали проверить перед дальней поездкой работоспособность тормозной системы, системы освещения и очистки стекол автомобиля, а также уровень омывающей жидкости.
Ночью 18 ноября в большинстве районов Челябинской области пройдет небольшой, местами — умеренный снег, мокрый снег, на юге — с дождем, кое-где будут наблюдаться слабые метели, на дорогах гололедица, минус 1−6. Днем в субботу облачно с прояснениями, местами также вероятны небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица, от нуля до минус 5. Ветер северной четверти 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Ночью 19 ноября будет минус 5−10, днем в воскресенье — минус 2−7. В течение суток переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с, местами порывы до 12 м/с.