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15:16 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинское МЧС напомнило, как безопасно пережить морозы

Главное управление МЧС по Челябинской области напомнило, как безопасно пережить морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ведомство уточнило, что синоптики на ближайшие дни обещают похолодание.

«Чтобы суббота и воскресенье прошли благополучно, напомним основные правила безопасности: согреваясь, следите за обогревательным прибором, камином и печью; обходите стороной водоемы, так как до крепкого ледового покрытия еще достаточно далеко; поинтересуйтесь планами детей и не забудьте напомнить им о безопасном поведении», — говорится в комментарии.

Также в чрезвычайном ведомстве порекомендовали проверить перед дальней поездкой работоспособность тормозной системы, системы освещения и очистки стекол автомобиля, а также уровень омывающей жидкости.

Ночью 18 ноября в большинстве районов Челябинской области пройдет небольшой, местами — умеренный снег, мокрый снег, на юге — с дождем, кое-где будут наблюдаться слабые метели, на дорогах гололедица, минус 1−6. Днем в субботу облачно с прояснениями, местами также вероятны небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица, от нуля до минус 5. Ветер северной четверти 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.

Ночью 19 ноября будет минус 5−10, днем в воскресенье — минус 2−7. В течение суток переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с, местами порывы до 12 м/с.

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 Челябинское МЧС напомнило, как безопасно пережить морозы
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