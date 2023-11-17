Главное
Палестино-израильский конфликт
15:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Самару начали украшать к Новому году в середине ноября

В Самаре приступили к работам по монтажу новогодней иллюминации.

Самару начали украшать к приближающимся новогодним праздникам. Подрядчики выполняют работы по монтажу праздничной иллюминации.

По информации городской администрации, специалисты в этом году устанавливают энергосберегающие элементы новогодней иллюминации. В городе планируют установить композиции из ярких консолей, подвесок и гирлянд. При этом было решено не закупать новые украшения. В первую очередь гирлянды повесят на деревья в общественных пространствах, а также вдоль дорог и на видовых локациях. Так, например, 17 ноября подрядчики развесили гирлянды по улице Осипенко.

Подвесками украсят более 500 деревьев областной столицы. Помимо этого, в городе начали собирать деревянные постаменты, куда установят световые «фонтаны».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 17 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта