15:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Самару начали украшать к Новому году в середине ноября
В Самаре приступили к работам по монтажу новогодней иллюминации.
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Самару начали украшать к приближающимся новогодним праздникам. Подрядчики выполняют работы по монтажу праздничной иллюминации.
По информации городской администрации, специалисты в этом году устанавливают энергосберегающие элементы новогодней иллюминации. В городе планируют установить композиции из ярких консолей, подвесок и гирлянд. При этом было решено не закупать новые украшения. В первую очередь гирлянды повесят на деревья в общественных пространствах, а также вдоль дорог и на видовых локациях. Так, например, 17 ноября подрядчики развесили гирлянды по улице Осипенко.
Подвесками украсят более 500 деревьев областной столицы. Помимо этого, в городе начали собирать деревянные постаменты, куда установят световые «фонтаны».