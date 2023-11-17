Ион Суручану — в искусственной коме в РКБ: В Кишинев на консилиум прилетели врачи, чтобы определить, можно ли его спецрейсом перевезти в клинику Германии

Ион Суручану находится в искусственной коме. Его могут перевезти в Германию специальным рейсом 17 ноября, пишут СМИ со ссылкой на директора отделения реанимации Республиканской клинической больницы Виктора Кожокару.
По информации источников, спецрейс с несколькими реаниматологами на борту должен был прибыть в Кишинев в 11.15, а обратный рейс был запланирован на 13.00. Врачи проведут обследование и определят, возможна ли перевозка Иона Суручану в Германию.
Напомним, Маэстро попал в больницу с пневмонией в начале ноября. затем его состояние ухудшилось.
Выздоравливайте, Ион Андреевич!