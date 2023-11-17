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15:10 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Ион Суручану — в искусственной коме в РКБ: В Кишинев на консилиум прилетели врачи, чтобы определить, можно ли его спецрейсом перевезти в клинику Германии

Рейс из Кишинева в Германию — 17 ноября в 13.00.

Источник: Комсомольская правда

Ион Суручану находится в искусственной коме. Его могут перевезти в Германию специальным рейсом 17 ноября, пишут СМИ со ссылкой на директора отделения реанимации Республиканской клинической больницы Виктора Кожокару.

По информации источников, спецрейс с несколькими реаниматологами на борту должен был прибыть в Кишинев в 11.15, а обратный рейс был запланирован на 13.00. Врачи проведут обследование и определят, возможна ли перевозка Иона Суручану в Германию.

Напомним, Маэстро попал в больницу с пневмонией в начале ноября. затем его состояние ухудшилось.

Выздоравливайте, Ион Андреевич!

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