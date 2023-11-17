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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Каток у кинотеатра «Россия» зальют в Нижнем Новгороде

Средства на эти цели уже выделены.

Источник: Комсомольская правда

Ледовый каток будет работать у кинотеатра «Россия» в Ленинском районе Нижнего Новгорода этой зимой. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев во время прямого онлайн-эфира 17 сентября.

По словам главы города, средства на эти цели уже выделены. Ранее вопрос о создании катка на этой территории обсуждался с городским департаментом спорта.

Уже известно, что помимо этого катка в городе откроется каток в парке «Швейцария», каток «Катушка» в Автозаводском районе, «Спорт Порт» на Стрелке, а также катки на стадионах «Старт», «Труд» и «Динамо», в парке 1 Мая и в Сормовском парке.

Кроме того, будет залито 35 дворовых хоккейных площадок, а также 29 катков на территории школ. В этот список войдет и хоккейная коробка на стадионе «Водник».

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