16:32 (мск), источник: ИА Башинформ
Стали известны даты проведения ЕГЭ-2024
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля.
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Такие даты указаны в проекте расписания, подготовленного минпросвещения РФ и Рособрнадзором. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Напомним, проведение экзамена разделено на три периода: досрочный — с 22 марта по 12 апреля — вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля, основной вместе с резервными днями — с 23 мая по 1 июля, дополнительный —
Ранее «Башинформ» писал, что по итогам экзаменационной кампании 2023 года в Башкирии 79 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов.