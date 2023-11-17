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Палестино-израильский конфликт
16:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Стали известны даты проведения ЕГЭ-2024

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля.

Источник: Башинформ

Такие даты указаны в проекте расписания, подготовленного минпросвещения РФ и Рособрнадзором. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, проведение экзамена разделено на три периода: досрочный — с 22 марта по 12 апреля — вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля, основной вместе с резервными днями — с 23 мая по 1 июля, дополнительный — 4—9 сентября.

Ранее «Башинформ» писал, что по итогам экзаменационной кампании 2023 года в Башкирии 79 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

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