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16:05 (мск), источник: Om1.ru

Самую маленькую в мире ракету представили на выставке «Россия» в честь дня Омской области

Шедевр создал микроминиатюрист Анатолий Коненко.

Источник: правительство Омской области

Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко завершил создание микромодели ракеты-носителя «Ангара» в рамках Дня региона и презентации стенда Омской области. Микроскопическая ракета, выполненная из бивня мамонта, размером с игольное ушко. По словам мастера, «Ангара» — гордость омичей и символ «устремлённости к новому и неизведанному».

«“Сибирский левша” Анатолий Коненко поместил омскую “Ангару” в игольное ушко. Омск — ты просто космос!», — сообщил в тг-канале губернатор Виталий Хоценко.

Коненко изготавливает экспонаты, которые можно увидеть только с помощью микроскопа: графические рисунки и микроживопись на рисовых и маковых зернышках, человеческом волосе, миниатюрные книги, резьба на кедровом орехе и косточках плодовых деревьев, музыкальные ювелирные изделия для насекомых и еще множество интересных экспонатов.

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