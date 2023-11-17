15:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Ряд домов Ново-Савиновского района Казани останется без воды
Водоснабжение отключат с 22 по 23 ноября.
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Из-за работ по подключению вновь построенного водопровода в ряде домов Ново-Савиновского района отключат воду. Ее не будет с 9 утра 22 ноября до 6 утра 23 ноября по следующим адресам:
— Улица Адоратского, 2а, 2а корпус 1, 2а корпус 2, 4, 4а, 4б, 4 В, 13;
— Проспект Ямашева, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 97а, 97е, 102 стр.
Подать заявку на размещение автоцистерны с водой можно по номеру: