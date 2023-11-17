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15:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Ряд домов Ново-Савиновского района Казани останется без воды

Водоснабжение отключат с 22 по 23 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Из-за работ по подключению вновь построенного водопровода в ряде домов Ново-Савиновского района отключат воду. Ее не будет с 9 утра 22 ноября до 6 утра 23 ноября по следующим адресам:

— Улица Адоратского, 2а, 2а корпус 1, 2а корпус 2, 4, 4а, 4б, 4 В, 13;

— Проспект Ямашева, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 97а, 97е, 102 стр.

Подать заявку на размещение автоцистерны с водой можно по номеру: 8 (843) 231−62−60, сообщает МУП «Водоканал».

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