16:52 (мск), источник: Комсомольская правда
МЧС предупредило жителей Волгоградской области о метели
В Волгоградской области ожидаются снег, сильный ветер и гололед.
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МЧС предупреждает жителей Волгоградской области о непогоде в выходные. На регион в ближайшие несколько дней обрушатся снег, метель, гололед, прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду и резкое снижение температуры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского Гидрометцентра, ухудшение погодных условий ожидается 18, 19 и 20 ноября.
В субботу, 18 ноября, в Волгограде и области будет 0…-5 ночью и +2…+3, местами до +5 градусов днем. Осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман. Из-за перепадов температур на дорогах появится лед.
В воскресенье в Волгоградской области снова будет мокрый снег, который сразу же растает. Днем синоптики обещают −1…+4, а ночью температура упадет до −7 градусов. По сообщениям МЧС в северной части области в эти дни будет метель.