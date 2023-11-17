16:03 (мск), источник: Новая Кубань
В МЧС Кубани рассказали, в каких районах 16 ноября прошли самые сильные ливни
В числе муниципалитетов — Сочи и Апшеронский район.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Краснодарском крае на этой неделе было объявлено штормовое предупреждение. В регионе идут сильные дожди, которые сопровождаются грозами и ветром. Ряд муниципалитетов пострадал от непрекращающихся дождей сильнее других. В их числе оказались Сочи, Горячий Ключ, а также Апшеронский и Туапсинский районы.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в Апшеронском районе из-за поднятия уровня воды в реке Кура отрезало хутор Городок от станицы Куринской. В пятницу днем движение по ранее затопленной дороге было восстановлено.
«В с. Пластунка Хостинского района города Сочи на автомобильную дорогу сошёл верховой оползень. Было перекрыто движение», — также рассказали представители кубанского главка ведомства.
Работы по расчистке здесь также в настоящее время завершены. В соответствии с прогнозом в Краснодарском крае сегодня продолжатся дожди. В горных районах возможно выпадение мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности.
Ранее «Новая Кубань» писала, что в Краснодаре и крае 17 ноября ожидается ветреная погода и дальнейшее похолодание.