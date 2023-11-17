На Южном Урале более 500 мужчин ушли в декрет

— Отец может осуществлять уход за ребёнком, если супруга, например, вышла на работу, — пояснили в пресс-службе регионального Соцфонда. — Чтобы оформить отпуск, мужчинам необходимо подать соответствующее заявление на работе, остальные документы мы собираем самостоятельно.
Минимальное пособие, которое папа может получить, составляет — 8,6 тысячи рублей, а максимальное — 33,2 тысячи рублей.
Время, проведённое в отпуске, папе учитывается в стаж и формирует его пенсионные коэффициенты. Если мужчина ухаживает за первым ребёнком, ему полагается — 1,8 коэффициента, 3,6 коэффициента — за вторым, и 5,4 — за третьим и четвёртым. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.
Напомним, что материнский капитал с 1 февраля 2024 года проиндексируют на уровень фактической инфляции. В бюджете предусмотрено увеличение маткапитала на уровне 7,5%.