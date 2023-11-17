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16:13 (мск), источник: Pchela.News

На Южном Урале более 500 мужчин ушли в декрет

С начала года в Челябинской области уже более 500 мужчин взяли отпуск по уходу за ребёнком. Пока малышу не исполнится 1,5 года, каждый месяц родителю будут перечислять пособие в размере 40% среднего заработка. А что делать папам, чтобы получить выплаты, рассказали в региональном отделении Социального фонда России.

Источник: Pchela.News

— Отец может осуществлять уход за ребёнком, если супруга, например, вышла на работу, — пояснили в пресс-службе регионального Соцфонда. — Чтобы оформить отпуск, мужчинам необходимо подать соответствующее заявление на работе, остальные документы мы собираем самостоятельно.

Минимальное пособие, которое папа может получить, составляет — 8,6 тысячи рублей, а максимальное — 33,2 тысячи рублей.

Время, проведённое в отпуске, папе учитывается в стаж и формирует его пенсионные коэффициенты. Если мужчина ухаживает за первым ребёнком, ему полагается — 1,8 коэффициента, 3,6 коэффициента — за вторым, и 5,4 — за третьим и четвёртым. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.

Напомним, что материнский капитал с 1 февраля 2024 года проиндексируют на уровень фактической инфляции. В бюджете предусмотрено увеличение маткапитала на уровне 7,5%.

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На Южном Урале более 500 мужчин ушли в декрет
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