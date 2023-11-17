16:18 (мск), источник: АиФ Челябинск
Автогородок для детей построят в Тракторозаводском районе Челябинска
Он появится на территории Детско-юношеского центра.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Автогородок для ребят построят на территории Детско-юношеского центра в Тракторозаводском районе Челябинска. Он появится в 2024 году, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Городок станет прототипом настоящих улиц. Здесь будут знаки, светофоры и другие элементы дорожной инфраструктуры. Такое пространство можно изучать бесконечно — для ребят подготовят железнодорожные переезды, полицейские машины, автобусы, автомобиль пожарной охраны, пешеходный переход, туннель, АЗС, школу, пост ДПС и другие детали. А ещё закупят веломобили, велосипеды, самокаты, смонтируют для них парковки и ангар для хранения.
Планируется, что за год выучить правила дорожного движения здесь смогут около 7 тысяч школьников и воспитанников детсадов. Полезное пространство появится на территории, которой прежде не пользовались. Пока на ней нет ничего, кроме зарослей и аварийных деревьев. Расчищать участок начнут на следующей неделе. После строительства автогородка взамен на площадке высадят крупномеры.