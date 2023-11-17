16:31 (мск), источник: Комсомольская правда
«Предстоящий снег может не порадовать жителей»: начальник самарского гидрометцентра рассказала, когда в регион придет зима
Людмила Анурова: Первые снегопады и метели придут в Самарскую область 20 ноября.
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Жители Самарской области продолжают задаваться вопросом, когда же в Самарской области наконец-то пойдет снег. Многим уже опостылел депрессивный пейзаж за окном в виде слякоти, грязи, дождя и опавшей листвы. И взрослые, и дети жаждут, чтобы землю уже укрыло «пуховое» одеяло. Когда в регион придет зима и появятся первые сугробы, рассказала начальник самарского гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.
В выходные снега не будет
— В ближайшие выходные, 18 и 19 ноября 2023 года, скорее всего, снега не будет, потому что будет влияние антициклона. Однако зима уже будет пробовать свое влияние в Самарской области. В субботу и воскресенье без существенных осадков. Облачно с прояснением. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с. Ночью в субботу температура воздуха составит −4…-9 градусов, днем 0…-5. Ночью в воскресенье — уже −7…-12, днем −1…-6, — рассказала Людмила Анурова в эфире радио «КП-Самара».
Погода скоро начнет меняться
По словам начальника самарского гидрометцентра, погода изменится 20 ноября. С этого числа ожидается влияние теплого фронта циклона. Погода будет очень неустойчивая и резко меняющаяся. Ночью без осадков, а днем — снег, мокрый снег, местами сильный, метель, гололед, налипание мокрого снега. Ветер будет восточный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Ночью температура −7…-12, днем 0…-5 градусов. На дорогах местами снежные заносы.
— 21 и 22 ноября тоже будут фронтальные разделы и тоже будут осадки. На преобладающей части Самарской области снег, а юго-восточная часть региона может попасть в теплый сектор. Там ожидаются дожди и мокрый снег. Также возможны гололед и налипание мокрого снега, — сообщила Людмила Анурова.
Радоваться пока рано
Хотя в Самарскую область придет долгожданный снег, такая погода может не порадовать местных жителей. Ситуация на дорогах может серьезно ухудшиться.
— Погода может не порадовать жителей, потому что будут неблагоприятные условия. Особенно это будет влиять на дороги. На их состояние. Если кто-то собрался куда-то поехать, то имейте в виду, что с 20 по 22 число будут неблагоприятные условия — выпадение обильных осадков в виде снега.
Первые сугробы
Хорошая новость для тех, кто соскучился по сугробам, — они будут. И даже довольно заметные.
— Сугробы, скорее всего, появятся. Местами они будут до 10−15 см. Как кому повезет — ожидается неравномерное выпадение осадков. Интенсивность их будет разная, как и их количество. Однако снег все-таки будет на большей части Самарской области, — подчеркнула Людмила Анурова.