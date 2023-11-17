17:08 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Историческое имя «Сталинград» получил новый атомный ледокол
Современный российский атомный ледокол проекта 22220, который в настоящее время строится на верфи в Санкт-Петербурге, получит имя «Сталинград».
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Об этом решении, которое поддержал Президент РФ Владимир Путин, сообщил ветеранам губернатор Андрей Бочаров.
17 ноября новость объявил глава области на заседании пленума областного совета ветеранов в Музее-панораме «Сталинградская битва».
Это решение принято для сохранения исторической памяти о подвигах защитников Сталинграда в период Великой Отечественной войны, а также с целью военно-патриотического воспитания россиян, в своем обращении сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По информации администрации Волгоградской области, на верфи в Санкт-Петербурге идет строительство другого атомного ледокола с именем «Ленинград». Документ о присвоении универсальному судну имени «Сталинград» передадут на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.