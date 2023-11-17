18:50 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Штормовое предупреждение: В Молдове с пятницы и все выходные будет бушевать стихия
Синоптики прогнозируют сильные дожди, снег и усиление ветра.
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«Желтый код» метеоопасности объявили метеорологи в Молдове.
Прогнозируют сильные дожди и усиление ветра.
Предупреждение будет действовать с 20.00 пятницы, 17 ноября, до 12.00 воскресенья, 19 ноября.
Как уточнили в Госгидрометеорологической службе, сильные дожди (15−35 литров на квадратный метр) ожидаются в основном на юге страны, а на севере республики местами возможен снег с дождем.
Также прогнозируется усиление северо-восточного ветра, порывы которого достигнут 15−20 м/с, а местами — 21−24 м/с.