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18:50 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение: В Молдове с пятницы и все выходные будет бушевать стихия

Синоптики прогнозируют сильные дожди, снег и усиление ветра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +18° 2 м/с 64% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

«Желтый код» метеоопасности объявили метеорологи в Молдове.

Прогнозируют сильные дожди и усиление ветра.

Предупреждение будет действовать с 20.00 пятницы, 17 ноября, до 12.00 воскресенья, 19 ноября.

Как уточнили в Госгидрометеорологической службе, сильные дожди (15−35 литров на квадратный метр) ожидаются в основном на юге страны, а на севере республики местами возможен снег с дождем.

Также прогнозируется усиление северо-восточного ветра, порывы которого достигнут 15−20 м/с, а местами — 21−24 м/с.

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