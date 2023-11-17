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19:56 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Глобальный индекс инноваций: Какое место занимает Молдова

Рейтинг составлен Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Источник: Комсомольская правда

Республика Молдова с оценкой 30,3 балла занимает 60 место из 132 стран в Глобальном индексе инноваций (GII) 2023 года, составленном Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Для оценки инновационной мощи страны используются семь параметров: знания и технологические результаты; человеческий капитал и исследования; деловой опыт; рыночный опыт; творческие результаты; инфраструктура и учреждения. Всего 80 показателей. Сумма этих компонентов даёт общий балл для каждой страны, пишет mybusiness.md.

Швейцария 13-й год подряд была названа самой инновационной страной в мире, набрав по сумме всех показателей 67,6 баллов. Швеция заняла второе место, опередив в этом году США.

Румыния находится на 47 месте с 34,7 баллами, Россия на 51 (33,3), Украина на 55 (32,8), Беларусь на 80 (26,8). Замыкают список Нигер (12,4) и Ангола (10,3).

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